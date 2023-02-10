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08:52, 10 февраля 2023Россия

В центре российского города автобус протаранил трамвай

В центре Нижнего Новгорода автобус протаранил трамвай, три человека пострадали

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В центре Нижнего Новгорода на улице Ковалихинской маршрутка въехала в трамвай. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД, пишет KP.RU.

По данным Госавтоинспекции, водитель автобуса на перекрестке на повороте не уступил дорогу трамваю, из-за чего протаранил его. Пострадали три человека, ехавшие в автобусе — их доставили в больницы с различными травмами. Судя по опубликованным кадрам, автобус въехал в головную часть трамвая и затем вырвал дверь у электротранспорта.

Ранее на Сахалине пятеро детей пострадали при столкновении школьного автобуса с бензовозами и легковушкой. В момент происшествия в российском регионе в автобусе находились 10 несовершеннолетних. Причиной аварии послужил тот факт, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением.

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Анастасия Шейкина
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