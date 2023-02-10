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22:14, 10 февраля 2023Бывший СССР

Установлена личность предполагаемого убийцы пленных российских солдат

RT: предполагаемым убийцей пленных российских солдат оказался 26-летний боец ВСУ Макаренко

Фото: Reuters

Установлена личность бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), который участвовал в расстреле безоружных российских солдат. Им оказался 26-летний уроженец Житомирской области Сергей Макаренко. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что предполагаемый убийца выложил на своей странице в соцсетях несколько роликов с места казни, даже не пытаясь скрываться, и снял свое лицо, признавшись в преступлении. При этом он утверждает, что российские солдаты не были пленными.

Видео жестокой расправы над российскими военнопленными появилось в соцсетях 8 февраля. Предположительно, были расстреляны трое солдат. Следственный комитет России заявил, что будет расследован факт предположительного расстрела ВСУ троих российских военнопленных.

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Марина Совина
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