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15:47, 10 февраля 2023Бывший СССР

Власти Киева обратились в Минкульт по вопросу перезахоронения Ватутина

Власти Киева обратились в Минкульт по вопросу перезахоронения советского генерала Ватутина

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти Киева обратилась в Министерство культуры Украины по вопросу эксгумации и перезахоронения тела советского генерала Николая Ватутина, который похоронен в правительственном квартале столицы страны. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«Наработки по эксгумации и перезахоронению тела есть, но решения еще нет. Мы уже сделали представление на Минкульт», — заявил депутат киевского городского совета Владимир Прокопив. По его словам, далее министерство обратится в кабинет министров, так как памятник имеет общенациональное значение.

Он уточнил, что представление внес департамент культурного наследия городской администрации. Как утверждает Прокопив, такие документы должны рассматривать до 30 дней. Кабмин определяет место перезахоронения, а также дает разрешение на эксгумацию, отметил депутат. При этом местные власти могут самостоятельно выполнить работы. Он отметил, что, как правило, процедура перезахоронения занимает день.

9 февраля в Киеве снесли памятник Ватутину. Ранее сообщалось, что у коммунальщиков возникли сложности с демонтажем — подъемный кран не мог сместить памятник с постамента.

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Кристина Есикова
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