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07:53, 10 февраля 2023Экономика

Оценена выручка западных компаний от военной помощи Украине

Экономист Хазанов: западные металлурги получили до 20% выручки от военной помощи Украине

Фото: Stringer / Reuters

Независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов оценил выручку металлургических компаний в прошлом году, полученную от военной помощи Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Согласно моим оценкам, за 2022 год выручка западных металлургических компаний от поступивших к ним оборонных заказов могла вырасти на 10-20 процентов», — заявил экономист. Он пояснил, что Соединенные Штаты и Евросоюз (ЕС) передавали вооружения Киеву, после чего, чтобы пополнить свои запасы военной техники, они обращались к «оборонщикам», которые увеличили закупки металлопродукции. Хазанов отметил, что это помогло компаниям значительно увеличить выручку.

В январе Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. В рамках пакета Вашингтон передаст Киеву 31 танк Abrams, БРЭМ, а также транспортные средства поддержки и снаряжения.

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Варвара Кузьмина
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