Оценена выручка западных компаний от военной помощи Украине
Независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов оценил выручку металлургических компаний в прошлом году, полученную от военной помощи Украине. Его слова приводит РИА Новости.
«Согласно моим оценкам, за 2022 год выручка западных металлургических компаний от поступивших к ним оборонных заказов могла вырасти на 10-20 процентов», — заявил экономист. Он пояснил, что Соединенные Штаты и Евросоюз (ЕС) передавали вооружения Киеву, после чего, чтобы пополнить свои запасы военной техники, они обращались к «оборонщикам», которые увеличили закупки металлопродукции. Хазанов отметил, что это помогло компаниям значительно увеличить выручку.
В январе Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. В рамках пакета Вашингтон передаст Киеву 31 танк Abrams, БРЭМ, а также транспортные средства поддержки и снаряжения.