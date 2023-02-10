Оценена выручка западных компаний от военной помощи Украине

Экономист Хазанов: западные металлурги получили до 20% выручки от военной помощи Украине

Независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов оценил выручку металлургических компаний в прошлом году, полученную от военной помощи Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Согласно моим оценкам, за 2022 год выручка западных металлургических компаний от поступивших к ним оборонных заказов могла вырасти на 10-20 процентов», — заявил экономист. Он пояснил, что Соединенные Штаты и Евросоюз (ЕС) передавали вооружения Киеву, после чего, чтобы пополнить свои запасы военной техники, они обращались к «оборонщикам», которые увеличили закупки металлопродукции. Хазанов отметил, что это помогло компаниям значительно увеличить выручку.

В январе Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. В рамках пакета Вашингтон передаст Киеву 31 танк Abrams, БРЭМ, а также транспортные средства поддержки и снаряжения.