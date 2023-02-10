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15:21, 10 февраля 2023Экономика

Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки

Глава ЦБ заявила, что вероятность повышения ключевой ставки выше вероятности снижения

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В 2023 году Центральный банк может повысить ключевую ставку, не исключила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. Трансляция ведется в YouTube Банка России.

«В текущем году вероятность повышения ставки превышает вероятность ее снижения», — указала Набиуллина, пояснив, что целесообразность будет определяться развитием ситуации.

На заседании 10 февраля регулятор оставил ставку на том же уровне, на котором она находится с осени 2022 года, — 7,5 процента годовых. Комментируя решение, в ЦБ пояснили, что при росте проинфляционных рисков готовы поднять ставку уже на ближайших заседаниях. Конкретные действия будут зависеть от динамики роста цен и оценки процессов структурной трансформации экономики.

Регулятор также пояснил, что инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, однако сохраняются на повышенном уровне. Кроме того, видны признаки восстановления потребительской активности, а проинфляционные риски усиливаются за счет ускорения исполнения бюджетных расходов, ухудшения условий внешней торговли и состояния рынка труда.

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Платон Щукин
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