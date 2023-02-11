Дима Билан рассказал о подтолкнувших его к здоровому образу жизни событиях

Певец Дима Билан решил вести здоровый образ жизни после потери духовно близких друзей

Российский певец Дима Билан заявил, что решил вести здоровый образ жизни. О подтолкнувших его к этому событиях он рассказал в интервью изданию Hello.

Билан признался, что последние несколько лет заставили его обратить внимание на собственное здоровье. По словам певца, ему пришлось пережить серьезную внешнюю и внутреннюю трансформацию и пересмотреть жизненные принципы из-за потери духовно близких друзей, одним из которых был Александр Градский.

«Одно только осознание того, что он ушел, опустошает меня… Эта потеря была колоссальной, и я не справился, так сказать, с управлением… Меня ушатало. Пришлось разобраться с собой, чтобы понять, как важно вовремя замечать сигналы, которые посылает тебе тело, жизнь», — объяснил артист.

Также в последние годы Билана постоянно преследовали проблемы со здоровьем: сначала он сломал ногу, затем слишком много на себя взвалил и в результате «надорвал силы». Устав от этого, он решил замедлиться и пересмотрел свой образ жизни.

Ранее Билан рассказал, что полностью отказался от алкоголя. При этом он отметил, что с пониманием относится к пьющим людям и никого не осуждает, потому что понимает причину возникновения этой вредной привычки.

