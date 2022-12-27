Российский певец Дима Билан решил отказаться от алкоголя

Российский певец Дима Билан рассказал, что решил отказаться от алкоголя. Об этом сообщает Пятый канал.

«Вы знаете, у меня страдают люди, которые рядом со мной находятся. К сожалению, на них большая часть какого-то негатива, какой-то досады выливается», — сказал исполнитель.

При этом он отметил, что с пониманием относится к пьющим людям и не осуждает коллегу Григория Лепса, который устроил пьяную драку в одном из баров Санкт-Петербурга. Билан считает, что нужно понять мотивы человека, а не критиковать его.

«Природу этого я понимаю. Вы знаете, в какой-то степени мне иногда даже бывает странно, когда человек не пьет или не выпивал ни разу. Если у него в жизни не было такого опыта, то он как бы не познал всю соль жизни», — заявил певец.

В прошлом году казахстанский блогер Биржан Ашим опубликовал на своей странице видео выступающего на свадьбе в нетрезвом виде Билана. Он назвал музыканта обдолбанным и заявил, что Билан был пьян. Артист с трудом разговаривал с публикой и не попадал в такт мелодии. После концерта исполнитель обратился к фанатам, попросил у них прощения и расплакался.

Позднее Билан уточнил, что до своего выхода на сцену не спал трое суток и очень устал. Как уточнил артист, его переживания были связаны с жизнью коллеги, певца и композитора Александра Градского