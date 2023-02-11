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03:25, 11 февраля 2023Бывший СССР

Литва отправила на Украину зенитные орудия Bofors L70

LRT: Литва отправила на Украину десятки зенитных орудий Bofors L70

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Литва отправила на Украину десятки зенитных орудий Bofors L70. Об этом сообщает радио LRT.

«Литва передает Украине несколько десятков орудий противовоздушной обороны. Эта посылка сегодня погружена в Радвилишкском районе и отправляется в Украину», — говорится в сообщении.

По словам представителя литовской армии Юргиса Норвайша, Вильнюс не только передает Украине вооружение, но и обучает военных ВСУ работать с передаваемыми системами.

Ранее президент России Владимир Путин на мероприятии в честь 80-летия Сталинградской битвы в Волгограде высказался о поставках западного оружия Украине фразой «нам есть, чем ответить». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова главы государства, пояснил, что Москва полнее задействует весь свой потенциал в ответ на поставки Западом оружия Киеву.

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Марина Совина
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