Литва отправила на Украину зенитные орудия Bofors L70

LRT: Литва отправила на Украину десятки зенитных орудий Bofors L70

Литва отправила на Украину десятки зенитных орудий Bofors L70. Об этом сообщает радио LRT.

«Литва передает Украине несколько десятков орудий противовоздушной обороны. Эта посылка сегодня погружена в Радвилишкском районе и отправляется в Украину», — говорится в сообщении.

По словам представителя литовской армии Юргиса Норвайша, Вильнюс не только передает Украине вооружение, но и обучает военных ВСУ работать с передаваемыми системами.

Ранее президент России Владимир Путин на мероприятии в честь 80-летия Сталинградской битвы в Волгограде высказался о поставках западного оружия Украине фразой «нам есть, чем ответить». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова главы государства, пояснил, что Москва полнее задействует весь свой потенциал в ответ на поставки Западом оружия Киеву.

