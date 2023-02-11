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15:03, 11 февраля 2023Бывший СССР

В России объяснили готовность к переговорам с Киевом без предварительных условий

Депутат Чепа: Россия не хочет неприемлемых условий Украины на переговорах о завершении СВО

Фото: Shutterstock

Россия не хочет неприемлемых для себя условий со стороны Украины при мирных переговорах. Так в разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил готовность Москвы к диалогу с Киевом без предварительных соглашений.

«Мы изначально прекрасно все понимаем — причину возникновения этого конфликта, причину проведения специальной военной операции. Мы прекрасно понимаем, кем и какая роль отведена Украине в этой проблеме. Поэтому мы готовы обсуждать в том числе Украину. Никто не хочет, чтобы Украина была заложницей конфликта, ее сделали таковой не по воле украинского народа», — сказал он.

Мы готовы обсуждать определенные условия, но чтобы Киев не выставлял условия, которые неприемлемы и не решают глобальной задачи безопасности не только России, но и Европы и мира в целом

Алексей Чепадепутат Госдумы

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Вершинин в интервью телеканалу «Звезда» заявил, что Москва готова к диалогу с Киевом, но без предварительных условий, на основе существующей реальности. «Да, классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы, естественно, уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы», — сказал дипломат.

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Варвара Кошечкина
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