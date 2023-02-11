Четырехлетняя девочка сломала позвоночник в частном детском саду в Москве

Четырехлетняя девочка сломала позвоночник на прогулке в частном детском саду в Москве

Четырехлетняя девочка сломала позвоночник во время дневной прогулки в частном детском саду в Москве. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что ребенок травмировался, упав с горки высотой около полутора метров. Девочка спокойно лазила по ней, однако, в какой-то момент оступилась и упала.

В результате врачи диагностировали у дошкольницы компрессионные переломы двух позвонков. Проводится проверка.

Ранее в феврале сообщалось, что в Ленинградской области трехлетнего мальчика забрали в больницу с переломом берцовой кости из центра активного отдыха «Туутари-Парк». По предварительным данным, ребенок упал на склоне горнолыжного курорта. Его состояние врачи оценили как средней тяжести.