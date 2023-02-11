Эксперты назвали меры поддержки бизнеса на форуме «Просто Капитал»

Эксперты назвали меры поддержки малого и среднего бизнеса на форуме «Просто Капитал»

Представители ПСБ, а также малого и среднего бизнеса обсудили меры поддержки в рамках образовательного онлайн-трека для предпринимателей, организованного банком на III российском форуме по финансовой грамотности «Просто Капитал».

Участники отметили, что процветание страны напрямую зависит от развитого частного предпринимательства. Для начинающих в малом и среднем бизнесе разрабатывают всестороннюю поддержку, в том числе государственные программы льготного кредитования. Как отмечалось, ПСБ является активным участником практически всех программ поддержки предпринимательства.

Кроме того, на форуме напомнили, что банк помогает клиентам выходить и расширять свою деятельность на маркетплейсах. По статистике ПСБ, 90 процентов продавцов увеличили свои продажи с помощью вывода товара на маркетплейсы, а для 55 процентов торговые площадки стали единственным или основным каналом продаж.

Рынок интернет-торговли в России растет и сохраняет свою привлекательность, напомнили аналитики. Так, ежегодно на маркетплейсах регистрируется более 118 тысяч новых продавцов и более 76 тысяч интернет-магазинов.

Также представители ПСБ рассказали о платежных решениях для бизнеса, нововведениях и особенностях налогового законодательства в России, цифровизации малого и среднего предпринимательства и других актуальных темах.

В завершение образовательного трека слушателям рассказали о еще одной программе социальной поддержки «Курс малого бизнеса», ориентированной на военнослужащих, увольняющихся в запас, и членов их семей.