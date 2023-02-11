Генерал ФСБ объяснил получение ВСУ данных о будущих российских операциях

Генерал ФСБ заявил, что ВСУ получают данные об операциях России из разных источников

Украина получает данные о будущих операциях России от вражеской агентуры, перехвата и космической разведки Украины и западных стран. Об этом заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, пишет «Московский комсомолец».

9 февраля Foreign Policy со ссылкой на украинского военного чиновника сообщило, что Киев в ближайшие десять дней ожидает крупного наступления в Донбассе. По утверждению собеседника издания, Россия якобы сосредоточила сотни тысяч военнослужащих на востоке страны и начала вооружаться к предстоящему наступлению.

«Задача подобных публикаций — каким-то образом повлиять на ход нашей наступательной операции. Когда мы понимаем, что противник осведомлен о многих вещах, зачастую операции корректируются, руководствуясь необходимостью провести ее максимально качественно», — рассказал Михайлов об источниках получения информации.

По его словам, Киев также делится данными о возможных планах Москвы для того, чтобы, показывая силу российской стороны, стимулировать США и страны НАТО предоставить Украине еще больше вооружения. Генерал считает возможным полностью скрыть военные планы от противников и привел в пример операции в период Великой Отечественной войны — например, высадку на Малой земле и в Евпатории.

Ранее генерал-майор ФСБ в запасе Михаил Михальчев допустил захват на Украине западных танков Abrams и Leopard для их дальнейшего изучения. По его словам, в каждом танке есть тайна, поэтому США не могут отправить наиболее современные боевые машины на Украину и предоставляют обычные модели.