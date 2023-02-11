Глава граничащего с Украиной российского региона заявил об атаке беспилотников

Белгородский губернатор Гладков заявил об атаке беспилотников на инфраструктурный объект

Беспилотники атаковали инфраструктурный объект в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, беспилотники нанесли удар по объекту инфраструктуры в Яковлевском городском округе. В результате произошедшего никто не пострадал. Сотрудники оперативных служб выехали на место инцидента для устранения последствий. Информация об объекте и характере повреждений не уточняется.

Приграничные регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Так, 10 февраля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что российские военные ведут бой с ВСУ возле границы. О потерях с российской или украинской стороны он не сообщал.

24 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что с начала спецоперации из-за обстрелов погибли 25 человек, еще 96 жителей региона были ранены.