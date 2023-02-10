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13:25, 10 февраля 2023Россия

Глава российского региона сообщил о бое с ВСУ возле границы

Глава Курской области Старовойт: российские военные ведут бой с ВСУ возле границы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: РИА Новости

Российские военные ведут бой с Вооруженными силами Украины (ВСУ) возле границы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По словам главы региона, российские военнослужащие ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ.

Губернатор призвал жителей региона сохранять спокойствие. О потерях с российской или украинской стороны Старовойт не сообщал.

Приграничные регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. 24 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что с начала спецоперации из-за обстрелов погибли 25 человек, еще 96 жителей региона были ранены. В свою очередь, 30 января глава Курской области Роман Старовойт заявлял, что в регион в ближайшее время стянут дополнительные силы Минобороны России.

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Марк Леонов
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