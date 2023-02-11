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17:57, 11 февраля 2023Мир

Умер последний коммунистический лидер правительства ГДР Ханс Модров

Скончался бывший премьер-министр Германской Демократической Республики Ханс Модров
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Sven Simon / Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Германской Демократической Республики (ГДР) Ханс Модров умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщает Reuters.

О кончине последнего коммунистического лидера правительства ГДР сообщила его Левая партия. «Прошлой ночью Ханс Модров покинул нас в возрасте 95 лет. Таким образом, наша партия теряет важную личность», — говорится в заявлении. В партии также отметили, что заслуга Модрова — «мирный вариант обеспечения единства Германии», добавив, что это останется его политическим наследием.

В 2019 году Модров заявил, что бывший президент СССР Михаил Горбачев не смог оценить возможности страны при объединении Германии. Модров рассказал, что руководство ГДР в конце января 1990 года, после падения Берлинской стены, предлагало поэтапный план объединения государства за 5-6 лет, которое в итоге должно было стать нейтральным в военном отношении. Однако затем, после обещаний канцлера ФРГ Гельмута Коля гуманитарной помощи СССР, это предложение было забыто.

Берлинская стена была возведена 13 августа 1961 года и простояла почти 30 лет, разделяя Восточный и Западный Берлин. Ее длина составляла 155 километров, из них более 40 километров находились в черте города. За январь-ноябрь 1990 года все пограничные сооружения снесли. Только отрезок в 1,3 километра был оставлен как символ холодной войны.

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Варвара Кошечкина
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