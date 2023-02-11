Экономист высказался о будущем инфляции в России

Экономист Беляев назвал возможной инфляцию в 8 процентов в России

На данный момент в России отсутствуют предпосылки для снижения инфляции до 4 процентов или ниже. Более вероятным прогнозом является инфляция в пределах 12 процентов, а 8 процентов к концу года станет достижением, считает экономист Михаил Беляев. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Нет предпосылок для того, чтобы инфляция падала ниже 4 процентов. Манипулирования Центрального Банка России ключевой ставкой здесь бесполезны, поскольку инфляция в России зависит не от денежных факторов, а от представителей торговли. Инфляция — это любое повышение цен, а не то, что получается в результате скопления избыточной денежной массы», — подчеркнул Беляев.

По словам экономиста, ответственность за рост инфляции несут розничная и оптовая торговля, потому манипуляции с ключевой ставкой «бьют мимо цели». Более того, подобный подход только затрудняет деятельность экономики, которой крайне сложно развиваться в отсутствии адекватных кредитных ресурсов.

При дорогих кредитах экономике развиваться очень сложно, сложно достигать поставленных целей. В том числе импортозамещения, развития регионов и так далее Михаил Беляев экономист

Реальной Беляев считает инфляцию в пределах 12 процентов. Он также допустил, что к концу года удастся выйти на показатель в 8 процентов, что станет большим достижением.

«Но это будет не достижение именно ЦБ. Та политика, которую он проводит в рамках денежно-кредитной политики только ослабляет движение экономики вперед», — подчеркнул экономист.

Уже в ближайшие месяцы, как ожидает Банк России, показатель годовой инфляции опустится — временно — ниже целевых 4 процентов, что обеспечит эффект высокой базы прошлого года. Притом устойчивое инфляционное давление будет постепенно увеличиваться с умеренно низких значений. В базовом сценарии текущая денежно-кредитная политика предполагает, что в 2023 году инфляция будет находиться в диапазоне 5-7 процентов, в 2024 вернется к 4 процентом и останется на этом уровне.