На Украине завели дело против депутата за карту Закарпатья в цветах Венгрии

На Украине завели дело против депутата Петеи за карту Закарпатья в цветах флага Венгрии

Генпрокуратура Украины завела дело против депутата Закарпатского облсовета Юдит Петеи, опубликовавшей карту Закарпатья в цветах флага Венгрии. Об этом сообщает издание «Страна» в Telegram.

Уголовное производство открыто по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Досудебное расследование будет осуществлять Служба безопасности Украины. Депутату, если ее признают виновной, грозит до 10 лет лишения свободы.

Петеи опубликовала карту региона, половина которой была в цветах флага Венгрии, ранее в январе. До этого она также сообщала о притеснениях этнических венгров в Закарпатской области.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук уличила Венгрию в желании получить Закарпатье. По ее словам, позиция Будапешта по санкциям и поставкам оружия для Киева близка к пророссийской, и ее власти, вероятно, желают отобрать область и получать дешевый российский газ после окончания боевых действий.

При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что разговоры о потенциальной аннексии Закарпатья Венгрией — пропаганда. По его мнению, Будапешт даже теоретически не мог бы подумать о захвате территории Украины.