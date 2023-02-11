Медведев назвал апогеем «цирка уродов» встречу Зеленского с королем Англии

Медведев назвал апогеем «цирка уродов» аудиенцию Зеленского у Карла III в Великобритании

Когда президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для аудиенции с Карлом III в Букингемском дворце, это стало апогеем «цирка уродов», считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик поиронизировал над «зеленой засаленной майкой» Зеленского, подчеркнув, что все те адекватные люди, кто следил за турне украинского президента, увидели, что «им продали какое-то дешевое порнографическое шоу» и «мерзкую и грязную фантазию, которая принесла европейцам только проблемы».