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13:00, 11 февраля 2023Россия

Медведев назвал апогеем «цирка уродов» встречу Зеленского с королем Англии

Медведев назвал апогеем «цирка уродов» аудиенцию Зеленского у Карла III в Великобритании

Фото: Yves Herman / Reuters

Когда президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для аудиенции с Карлом III в Букингемском дворце, это стало апогеем «цирка уродов», считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик поиронизировал над «зеленой засаленной майкой» Зеленского, подчеркнув, что все те адекватные люди, кто следил за турне украинского президента, увидели, что «им продали какое-то дешевое порнографическое шоу» и «мерзкую и грязную фантазию, которая принесла европейцам только проблемы».

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Анастасия Шейкина
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