В Мелитополе сообщили о повреждении жилых домов из-за обстрела ВСУ

Рогов сообщил о повреждении частных жилых домов в Мелитополе в результате обстрела ВСУ

В Мелитополе Запорожской области частные жилые дома пострадали в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его данным, на дома в частном секторе упали осколки сбитых украинских ракет.

«На месте обстрела боевиками ВСУ жилого квартала города — разрушения и возгорание», — указал Рогов.

Ранее власти Мелитополя Запорожской области заявили о повреждении гражданской инфраструктуры города осколками сбитых ракет ВСУ. По данным оперативных служб, затронута часть города в районе переулка Пролетарский. На место направлены пожарные части МЧС, следует из сообщения.