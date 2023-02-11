В Москве закроют участок метро

Дептранс Москвы: участок Некрасовской линии метрополитена закроют с 17 по 19 февраля

В Москве временно закроют участок Некрасовской линии метрополитена. Об этом сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.

В ведомстве предупредили, что поезда между станциями «Электрозаводская» и «Нижегородская» не будут ходить с 17 по 19 февраля. Станция «Нижегородская» при этом продолжит работу.

Закрытие участка требуется для присоединения станций к Большой кольцевой линии (БКЛ). Для интеграции необходимо переключение инженерных систем, что невозможно сделать во время движения поездов, подчеркнули в дептрансе.

На время закрытия участка Некрасовской линии пассажиры могут воспользоваться станциями «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии, «Нижегородская» МЦК, «Авиамоторная» Калининской линии, а также бесплатным автобусом №032.

Ранее стали известны названия семи строящихся станций метрополитена Москвы. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что названия для новых станций метро выбрали сами москвичи в голосовании проекта «Активный гражданин».