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12:20, 10 февраля 2023Среда обитания

Стали известны названия новых станций метро Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин озвучил названия семи строящихся станций столичного метро

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Стали известны названия семи строящихся станций метрополитена Москвы. Их озвучил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам главы города, на Троицкой линии появятся станции «Троицк» и «Корниловская», на Бирюлевской линии — «Остров Мечты» и «Бирюлево», на Рублево-Архангельской линии — «Бульвар Генерала Карбышева», а на Солнцевской — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Собянин отметил, что названия для новых станций метро выбрали сами москвичи в голосовании проекта «Активный гражданин».

Ранее мэр Москвы заявил, что в столице завершили строительство Большой кольцевой линии метро (БКЛ). В разговоре с президентом России Владимиром Путиным Собянин рассказал о планах полностью запустить движение по новой ветке. Глава столицы рассчитывает, что БКЛ снизит нагрузку на другие линии метро и сеть наземного транспорта в Москве.

Технический пуск последнего участка БКЛ Собянин провел в конце декабря 2022 года. Речь шла о восточном отрезке длиной 10,7 километра от станции «Каширская» до станции «Нижегородская» — его строительство запустили в 2018 году. Участок включает в себя станции «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».

Нина Ташевская
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