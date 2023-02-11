Россиянка проломила молотком голову сыну

В Ленинградской области женщина проломила молотком голову сыну

В одно из медицинских учреждений Ленинградской области поступил 28-летний мужчина со множественными травмами головы, которому, как выяснилось, нанесла их молотком собственная мать. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, действия вооруженной молотком 54-летней женщины стали причиной ушиба мозга, черепно-мозговой травмы, проломленного виска и сломанного носа у ее отпрыска. Также у него обнаружили резаную рану под ключицей. Мать пострадавшего задержали.

Отмечается, что раньше пострадавший мужчина был подозреваемым по делу об угрозе убийством в отношении своего родственника, которое было прекращено после примирения сторон. Позже его признали виновным по делу о применении насилия в отношении правоохранителя.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пьяный мужчина ударил мать друга трубой и проломил ей голову. Отмечается, что хозяйка и гость поссорились во время застолья. После удара женщины трубой россиянин вызвал скорую помощь и правоохранителей, которым сознался в произошедшем.