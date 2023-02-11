Moody's понизило рейтинг Украины с «Caa3» до «Ca» и поменяло прогноз на стабильный

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг Украины с «Caa3» до «Ca» со стабильным прогнозом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

Агентство понизило долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной и местной валюте и рейтинг старшего необеспеченного долга в иностранной валюте и поменяло прогноз на стабильный с негативного. Понижение рейтинга объяснили воздействием конфликта в стране.

В прошлом году международные рейтинговые агентства Fitch и S&P понизили долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте в связи с договоренностью об отсрочке платежей по внешнему долгу страны до 2024 года.