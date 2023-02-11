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05:05, 11 февраля 2023Экономика

Агентство Moody's понизило рейтинг Украины

Moody's понизило рейтинг Украины с «Caa3» до «Ca» и поменяло прогноз на стабильный

Фото: Andrew Winning / Reuters

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг Украины с «Caa3» до «Ca» со стабильным прогнозом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

Агентство понизило долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной и местной валюте и рейтинг старшего необеспеченного долга в иностранной валюте и поменяло прогноз на стабильный с негативного. Понижение рейтинга объяснили воздействием конфликта в стране.

В прошлом году международные рейтинговые агентства Fitch и S&P понизили долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте в связи с договоренностью об отсрочке платежей по внешнему долгу страны до 2024 года.

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Марина Совина
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