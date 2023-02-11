Президент Путин наградил орденом Мужества раненую в Соледаре военкора Readovka Елсукову

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества раненую в Соледаре военкора издания Readovka Анастасию Елсукову. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Журналистка награждена за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

Анастасию Елсукову тяжело ранили в результате обстрела в Соледаре 20 января. Военкор получила осколочное ранение в ногу при выполнении редакционного задания. Позже стало известно, что у девушки сильно повреждены колено и бедро. Группа ЧВК «Вагнер» организовала эвакуацию Елсуковой.

В ноябре 2022 года глава государства наградил военного корреспондента Семена Пегова орденом Мужества. 23 октября сообщалось, что Пегов получил ранение в зоне спецоперации. В тот же день военкор перенес операцию.