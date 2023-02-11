НАСА поможет установить причины утечки теплоносителя на «Прогрессе МС-21»

НАСА помогает России в установлении причин утечки теплоносителя на «Прогрессе МС-21»

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) помогают «Роскосмосу» в установлении причин утечки теплоносителя системы терморегулирования на корабле «Прогресс МС-21» на Международной космической станции (МКС), заявила пресс-служба американского ведомства. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнили в НАСА, американская сторона помогает российским экспертам. «Специалисты следят за работой всех систем МКС и пока не выявили каких-либо других проблем на станции», — уточнили в ведомстве. Причина неполадки пока не выяснена. Экипажу МКС ничего не угрожает.

О разгерметизации «Прогресса МС-21» стало известно в субботу, 11 февраля. 18 февраля «Прогресс МС-21» должен быть затоплен в несудоходном районе Тихого океана.