Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:04, 11 февраля 2023Культура

Сын госпитализированного Бориса Щербакова рассказал о состоянии отца

Сын госпитализированного Бориса Щербакова рассказал о состоянии и диагнозе отца

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Сын народного артиста России Бориса Щербакова Василий рассказал о состоянии отца, который был госпитализирован в Боткинскую больницу 1 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Василия Щербакова, актер проведет в больнице еще неделю. «Диагноз поставили — обострение хронического бронхита. Поправляется, идет на поправку», — сказал он.

Ранее госпитализированный артист рассказал о своем самочувствии, отметив, что он пошел на поправку. «Мне уже намного лучше, надеюсь, скоро выпишут. Прохожу обследование», — заявил Щербаков.

1 февраля стало известно, что Щербакова увезли с репетиции спектакля «Свободная пара» в ДК «Выборгский» на машине скорой помощи. Мероприятие отменили. Что именно стало причиной обращения к врачам, не уточнялось. Супруга Щербакова Татьяна Бронзова заявляла, что актер не госпитализирован, а спектакль отменили из-за его простуды.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В МИД заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий
При обстреле граничащего с Украиной российского региона пострадали три человека
В больнице Петербурга пациенты устроили поножовщину
У берегов Индонезии произошло землетрясение
СБУ предъявила обвинения Бастрыкину
Приграничный российский регион обстреляли со стороны Украины
Гигантский разлом шириной свыше 200 метров появился после землетрясения в Турции
Российские разведчики сообщили о продвижении на кременском участке
Разработчик рассказал о преимуществах российского РУД-250
Кадыров в стихах ответил на критику спецоперации Слепакова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.