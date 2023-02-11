Сын госпитализированного Бориса Щербакова рассказал о состоянии отца

Сын госпитализированного Бориса Щербакова рассказал о состоянии и диагнозе отца

Сын народного артиста России Бориса Щербакова Василий рассказал о состоянии отца, который был госпитализирован в Боткинскую больницу 1 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Василия Щербакова, актер проведет в больнице еще неделю. «Диагноз поставили — обострение хронического бронхита. Поправляется, идет на поправку», — сказал он.

Ранее госпитализированный артист рассказал о своем самочувствии, отметив, что он пошел на поправку. «Мне уже намного лучше, надеюсь, скоро выпишут. Прохожу обследование», — заявил Щербаков.

1 февраля стало известно, что Щербакова увезли с репетиции спектакля «Свободная пара» в ДК «Выборгский» на машине скорой помощи. Мероприятие отменили. Что именно стало причиной обращения к врачам, не уточнялось. Супруга Щербакова Татьяна Бронзова заявляла, что актер не госпитализирован, а спектакль отменили из-за его простуды.

