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10:58, 11 февраля 2023Спорт

Российского форварда назвали первой звездой дня в НХЛ

Российского форварда Владимира Тарасенко назвали первой звездой дня в НХЛ

Фото: Brad Penner / Reuters

Российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимира Тарасенко назвали первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Второй звездой вечера стал защитник «Питтсбург Пингвинс» Пьер-Оливье Жозеф, который забросил две шайбы и совершил голевую передачу во время встречи с «Анахайм Дакс». Третьим игроком игрового дня признали форварда «Торонто Мейпл Лифс» Джона Тавареса, на счету которого два гола в игре с «Коламбус Блю Джекетс».

Тарасенко забросил шайбу в матче против «Сиэтл Кракен». Эта встреча стала для него дебютной в составе «Рейнджерс». Форвард отметился голом через 2:49 минуты после начала игры. Только трем игрокам в истории клуба удавалось сделать это быстрее: Норману Лоу в 1950-м году (1:00), Лэйну Ламберту (2:28) в 1986-м и Майку Эллисону (2:44) в 1980-м.

Тарасенко играет в НХЛ с 2013 года. На протяжении десяти лет он выступал за «Сент-Луис Блюс», с которым в 2019-м году выиграл Кубок Стэнли. В начале февраля 2023-го года хоккеист пополнил состав «Рейнджерс».

Ксения Курашкина
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