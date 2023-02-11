Гол и передача российских игроков принесли «Рейнджерс» победу в матче НХЛ

Гол Тарасенко с передачи Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Сиэтлом» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Противостояние прошло в Нью-Йорке и завершилось со счетом 6:3. Победу хозяевам принес гол российского нападающего Владимира Тарасенко, которого признали первой звездой встречи. Он забросил шайбу после передачи своего соотечественника Артемия Панарина.

Для Тарасенко этот матч стал дебютным в составе «Рейнджерс». Форвард отметился голом через 2:49 минуты после начала игры. Только трем игрокам в истории клуба удавалось сделать это быстрее: Норм Лоу в 1950-м году (1:00), Лэйн Ламберт (2:28) в 1986-м и Майк Эллисон (2:44) в 1980-м.

30 апреля Тарасенко признали третьей звездой месяца в лиге. Он выходил на лед в 16 встречах в апреле и всего набрал 24 очка (11 заброшенных шайб и 13 результативных передач).

Тарасенко играет в НХЛ с 2013 года. На протяжении десяти лет он выступал за «Сент-Луис Блюс», с которым в 2019-м году выиграл Кубок Стэнли. В начале февраля 2023-го года хоккеист пополнил состав «Рейнджерс».