Шри-Ланка передала пострадавшей от землетрясения Турции чай

В МИД Шри-Ланки заявили, что страна пожертвовала пострадавшей от землетрясения Турции чай

Шри-Ланка пожертвовала пострадавшей от землетрясения Турции чай. Об этом сообщил МИД страны, передает РИА Новости.

«Шри-Ланка пожертвовала первую партию цейлонского чая в качестве жеста доброй воли жертвам разрушительного землетрясения в Турции. Пожертвование было передано послу Турции в Коломбо», — сообщили в министерстве.

Там не уточнили, какой конкретно объем был доставлен пострадавшей от катаклизма стране.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — как уточнял президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, это было сильнейшее землетрясение на территории страны с 1939 года. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. По последним данным, в результате катаклизма погибли 22 327 человек.

Во второй половине того же дня было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части страны, впоследствии были зафиксированы афтершоки.

Толчки от землетрясения в Турции ощущались как минимум в шести странах и нанесли ущерб Сирии. Там, по последним данным, число погибших составляет 1 387, пострадали 2 326 человек.