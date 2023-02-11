Австрийские военные приостановили спасательные работы в Турции

Австрийская армия свернула спасательные работы в Турции из-за перестрелок бандформирований

Из-за перестрелок участников бандформирований в районах Турции, которые сильнее всего пострадали от землетрясений, армия Австрии приостановила спасательные работы. Об этом сообщил представитель вооруженных сил страны Пьер Кугельвейс, пишет APA.

«В Турции наблюдается усиление противостояний между группировками. Сообщается, что были произведены выстрелы», — сказал подполковник Кугельвейс, подчеркнув, что прямых нападений на австрийских военнослужащих не было.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — как уточнял президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, это было сильнейшее землетрясение на территории страны с 1939 года. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны.

Во второй половине того же дня было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части страны, впоследствии в страну пришли афтершоки.

Толчки от землетрясения в Турции ощущались как минимум в шести странах и нанесли ущерб Сирии.