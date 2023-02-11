Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:38, 11 февраля 2023Мир

Австрийские военные приостановили спасательные работы в Турции

Австрийская армия свернула спасательные работы в Турции из-за перестрелок бандформирований

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Из-за перестрелок участников бандформирований в районах Турции, которые сильнее всего пострадали от землетрясений, армия Австрии приостановила спасательные работы. Об этом сообщил представитель вооруженных сил страны Пьер Кугельвейс, пишет APA.

«В Турции наблюдается усиление противостояний между группировками. Сообщается, что были произведены выстрелы», — сказал подполковник Кугельвейс, подчеркнув, что прямых нападений на австрийских военнослужащих не было.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — как уточнял президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, это было сильнейшее землетрясение на территории страны с 1939 года. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны.

Во второй половине того же дня было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части страны, впоследствии в страну пришли афтершоки.

Толчки от землетрясения в Турции ощущались как минимум в шести странах и нанесли ущерб Сирии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины
Австрийские военные приостановили спасательные работы в Турции
Мужчина заговорил с иностранным акцентом из-за редкой формы рака простаты
Дима Билан рассказал о подтолкнувших его к здоровому образу жизни событиях
Экс-морпех США обвинил Вашингтон в военных преступлениях в Донбассе
Работу «Солнцепеков» под Угледаром показали на видео
Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло почти 22 тысяч
Эксперты назвали меры поддержки бизнеса на форуме «Просто Капитал»
Родители заступились за учительницу после поножовщины среди школьниц в Химках
Россиянка проломила молотком голову сыну
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.