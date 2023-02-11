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08:46, 11 февраля 2023Экономика

Россиянам дали советы по экономии с помощью налогового вычета

Финансист Минчичова: для получения налогового вычета необходимо хранить документы 3 года
СюжетЛьготы для пенсионеров:

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Заместитель директора института финансовой грамотности Финуниверситета Валерия Минчичова в беседе с «Известиями» дала советы по экономии с помощью налогового вычета.

По словам Минчичовой, все финансовые документы необходимо хранить как минимум три года — это также поможет сэкономить с налоговым вычетом.

Финансист отметила, что если договор оформляется, условно, в январе 2030 года, то налог придет в 2031 году. Потом в 2032 году, при камеральной проверке, которую проводит налоговая служба регулярно, эти документы могут понадобиться.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев напомнил, что пенсионеры обладают льготами или налоговыми освобождениями по налогу на доходы физлиц, по имущественным налогам. При этом дополнительные льготы для пенсионеров могут предоставлять и российские регионы.

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Юлия Мискевич
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