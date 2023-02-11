В Киевской и Харьковской областях Украины произошли взрывы

«Страна.ua» и Klymenko Time: в Киевской и Харьковской областях Украины произошли взрывы

Несколько взрывов раздались в ночь на субботу, 11 февраля, в Киевской области Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Уточняется, что взрыв произошел в Вышгородском районе украинской столицы. По информации областной администрации, в Киевской области работает ПВО.

Кроме того, Telegram-канале Klymenko Time сообщает о взрывах в Харьковской области.

10 февраля в Киеве прозвучал взрыв. Отмечалось, что он был плановым. Помимо столицы Украины, взрывы также произошли в нескольких регионах республики.