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12:54, 12 февраля 2023Мир

Почти 100 человек арестовали в Турции за мародерство после землетрясения

Anadolu: 98 человек арестовали в Турции за мародерство и мошенничество после землетрясения
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Полиция Турции арестовала 98 человек по подозрению телефонном мошенничестве и мародерстве в поврежденных после землетрясения домах. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источники в службе безопасности.

По информации агентства, 40 человек арестовали за воровство в провинции Хатай. Правоохранители изъяли у них около 11 тысяч долларов, 70 тысяч турецких лиц, а также технику, драгоценности, банковские карты и оружие. Еще двоих граждан задержали за попытку украсть шесть грузовиков с едой для пострадавших в Хатае.

Подобные инциденты зафиксировали и в других провинциях — Кахраманмараше, Адиямане, Малатье, Османии, Адане, Газиантепе и Шанлыурфе.

Землетрясения на юго-востоке Турции, произошедшие ранним утром 6 февраля, стали самыми сильными с 1939 года. В стране объявлен национальный траур до 12 февраля, а в пострадавших провинциях — чрезвычайное положение. Гендиректор отдела по снижению рисков управления по ЧС Орхан Татар сравнил первые два землетрясения в стране со взрывом 500 атомных бомб.

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Виктория Кондратьева
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