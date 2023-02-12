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15:34, 12 февраля 2023Россия

Жилой барак загорелся в российском городе

В поселке Дагомыс в Сочи загорелся дом барачного типа, эвакуировано 30 человек

Фото: МЧС Кубани

В поселке Дагомыс в Сочи загорелся дом барачного типа, пожарные эвакуируют жильцов, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: поселок Дагомыс, улица Старошоссейная. К месту вызова незамедлительно направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона», — сказано в сообщении.

По прибытию на место спасатели установили, что площадь возгорания одноэтажного жилого дома составила 420м2. Эвакуировано 30 человек, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 41 пожарных и 13 единиц техники.

Ранее при пожаре в частном доме в Татарстане погибли четыре человека, трое из которых — дети. Жертвами ЧП стали девочки 2010, 2015, 2017 годов рождения, а также 53-летний мужчина.

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Варвара Кошечкина
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