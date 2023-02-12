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19:58, 12 февраля 2023Мир

Неопознанный летающий объект над Канадой сбили по приказу Байдена

В Белом доме заявили, что Байден приказал сбить неопознанный летающий объект над Канадой

Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

Неопознанный летающий объект над Канадой сбили по приказу президента США Джо Байдена. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова приводит ТАСС.

Политик рассказала, что объект над Канадой сбили истребители американских военно-воздушных сил (ВВС). Она объяснила эти действия сотрудничеством Вашингтона и Оттавы в рамках Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

Ранее сообщалось, что канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью страны. Он незаконно вторгся в канадское воздушное пространство и представлял реальную угрозу безопасности гражданских судов.

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Виктория Кондратьева
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