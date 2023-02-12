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17:16, 12 февраля 2023Мир

У берегов Китая обнаружили неопознанный летающий объект

Global Times: у берегов восточного Китая обнаружили неопознанный летающий объект

Фото: Zongnan Bao / Unsplash

У берегов провинции Шаньдун на востоке Китая обнаружили неопознанный летающий объект (НЛО). Об этом сообщает издание Global Times в Twitter.

По информации газеты, бюро морского развития городского уезда Цзимо города Циндао распространило уведомление, в котором сказано об обнаружении неопознанного летающего объекта в акватории городского округа Жичжао.

В бюро также заявили, что объекта планируют сбить. В связи с этим, рыбаков и других жителей попросили соблюдать правила техники безопасности. Также граждан призвали сфотографировать НЛО, если они упадут рядом с лодкой.

Ранее Bloomberg писало, что китайские аэростаты пролетали над секретными военными объектами на территории США в годы президентства Дональда Трампа. По словам собеседника агентства, разведывательные воздушные шары из КНР появлялись над штатами Техас, Вирджиния, Флорида, Гавайи и Калифорния.

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Виктория Кондратьева
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