В Канаде допустили причастность России к полетам неопознанных объектов

The Globe and Mail: власти Канады считают, что сбитый в небе объект мог принадлежать РФ

Власти Канады допустили причастность России или Китая к полетам неопознанных объектов над территорией страны. Об этом сообщает газета The Globe and Mail со ссылкой на анонимного чиновника.

По словам чиновника, власти предполагают, что разведывательный воздушный шар мог быть китайского или российского происхождения. Также известно, что объект был меньше и проще аэростата, который ранее США сбили над Атлантическим океаном.

Ранее сообщалось, что канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью страны. Он незаконно вторгся в канадское воздушное пространство и представлял реальную угрозу безопасности гражданских судов.