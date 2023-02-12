В Венгрии обвинили Европарламент в коррупции

Глава МИД Венгрии Сийярто счел ЕП одной из самых коррумпированных организаций в мире

Европарламент (ЕП) крайне коррумпирован, выступил с такими обвинениями глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth. Его слова приводит РИА Новости.

Министр указал, что коррупционные скандалы опустили доверие к органу «практически до нуля». «Я могу вспомнить очень мало заявлений, резолюций Европарламента, которые помогли бы Европе», — посетовал Сийярто.

Глава МИД Венгрии также отметил, что резолюции Европарламента обычно только вредят.

11 февраля президент Венгрии Каталин Новак выразила мнение, что за последнее десятилетие Европейский союз ослаб. Она отметила, что, помимо прочего, ослабла обороноспособность европейских стран, а также образовалась двойная зависимость — от поддержки США, а также России в энергоснабжении.

Ранее эксперт по вопросам прав человека фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС в немецком бундестаге Михаэль Бранд выступил с обвинениями в адрес канцлера Германии Олафа Шольца из-за того, что, по его мнению, тот допускает раскол ЕС. Он аргументировал это тем, что Шольц якобы слишком мягок по отношению к Пекину и заискивает перед китайскими властями.