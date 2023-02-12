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04:55, 12 февраля 2023Экономика

Посол России назвал эффективным сотрудничество с Саудовской Аравией в энергетике

Посол Козлов назвал эффективным сотрудничество России и Саудовской Аравии в энергетике

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов оценил сотрудничество между двумя странами в энергетической сфере и в рамках ОПЕК+, назвав их работу эффективной, сообщает РИА Новости.

«Целесообразность и эффективность такого сотрудничества в глобальном измерении подтверждена на практике», — заявил он, отметив, что взаимодействие между государствами продолжалось, несмотря на различные кризисные ситуации, включая пандемию коронавируса.

По словам дипломата, слаженные действия крупнейших производителей нефти значительно помогли в стабилизации рынков энергоресурсов. Козлов выразил уверенность в том, что страны продолжат успешное взаимодействие.

Ранее стало известно, что Китай нарастил закупки нефти из России. В КНР идут как минимум три супертанкера с российской нефтью марки Urals, которая куплена государственными нефтегазовыми компаниями PetroChina Co. и CNOOC. Sinopec. По мнению аналитиков, они могут увеличить закупки Urals в ближайшие месяцы.

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Марина Совина
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