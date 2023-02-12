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22:54, 12 февраля 2023Мир

Во Франции организовали акцию за выход страны из НАТО

Бывший европарламентарий Филиппо организовал акцию за выход Франции из НАТО
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Бывший европарламентарий и лидер националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо организовал акцию за выход Франции из НАТО. Об этом он написал в своем Twitter.

По информации политика, «Национальный марш за мир» прошел в воскресенье, 12 февраля, в 25 городах Франции. Участие в нем приняли несколько тысяч французов. «Невероятно, тысячи и тысячи французов в Париже кричат: "Выйдем скорее из НАТО! Никаких танков, никаких самолетов, никаких ракет на Украине!"» — рассказал он.

Марина Совина
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