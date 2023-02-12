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03:54, 12 февраля 2023Россия

Госдума предложила ввести уголовную ответственность за оскорбление Героев России

Хамзаев предложил ввести уголовную ответственность за оскорбление Героев России
Султан Хамзаев

Султан Хамзаев. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В России нужно изменить законодательство для введения уголовной ответственности за публичное оскорбление Героев России и Советского Союза, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Об этом пишет РИА Новости.

По словам депутата, у защитников Отечества нет времени отвечать на оскорбления в свой адрес. Он считает, что их должно защитить государство. «Считаю необходимым проработать закон о введении уголовной ответственности за публичное оскорбление чести и достоинства Героев Советского Союза и России», — уточнил политик.

Депутат привел в пример командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. Хамзаев отметил, что военного, которому российский президент Владимир Путин вручал награду, часто критикуют. Он добавил, что у Мурадова нет времени отвечать на это, так как он выполняет задачи в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее Путин подписал указ, согласно которому звание Героя России посмертно присваивается участнику спецоперации Алмазу Сафину. Он заметил выдвижение резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кременной и приказал открыть огонь.

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Марина Совина
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