В Госдуме заявили о подталкивающем мир к апокалипсису Западе

Депутат Госдумы Шеремет: поставками оружия Украине Запад толкает мир к апокалипсису

Поставки оружия Украине западными странами подтолкнут мир к апокалипсису. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет РИА Новостям.

По его словам, решение США и Британии отправить Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты и бомбы толкают мир в смертельную опасность. Кроме того, депутат считает, что это Западу бессмысленно рассчитывать на победу Украины, поставляя Киеву военную технику.

Ранее стало известно, что партия зенитных орудий L-70 производства шведского концерна Bofors, которую Вильнюс передал Киеву, прибыла в распоряжение ВСУ. Уточняется, что данная партия состоит из 36 зенитных систем.

В январе президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить поставки оружия Украине. По его словам, в первую очередь Киеву требуются средства противоракетной обороны и танки.