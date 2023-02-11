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17:52, 11 февраля 2023Бывший СССР

Украина получила переданные Литвой 36 зенитных систем шведского производства

Украина получила переданные Литвой 36 зенитных систем L-70 шведского производства

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Партия зенитных орудий L-70 производства шведского концерна Bofors, которую Вильнюс передал Киеву, прибыла в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает ТАСС в субботу, 11 февраля.

Уточняется, что данная партия состоит из 36 зенитных систем.

В ночь на 11 февраля сообщалось, что Литва отправила Украине партию из нескольких десятков зенитных орудий Bofors L70. По словам представителя литовской армии Юргиса Норвайша, Вильнюс не только передает Украине вооружение, но и обучает военных ВСУ работать с передаваемыми системами.

Ранее президент России Владимир Путин на мероприятии в честь 80-летия Сталинградской битвы в Волгограде высказался о поставках западного оружия Украине фразой «нам есть, чем ответить». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова главы государства, пояснил, что Москва полнее задействует весь свой потенциал в ответ на поставки Западом оружия Киеву.

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Игорь Дмитров
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