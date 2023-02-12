Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу «Гвоздика» под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили гаубицу ВСУ «Гвоздика» в селе Ингулец под Херсоном

Российские военные с помощью артиллерии ночью уничтожили украинскую самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» под Херсоном. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в воскресенье, 12 февраля, пишет РИА Новости.

Цель была поражена в районе села Ингулец. Вместе с ней был уничтожен боекомплект, а также ликвидированы пять бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

9 февраля также стало известно, что российские артиллеристы уничтожили уничтожили самоходную гаубицу «Гвоздика» ВСУ под Херсоном. Трое бойцов украинской армии погибли, двое — получили ранения.

11 февраля Минобороны России сообщало, что с начала проведения специальной военной операции уничтожены 1015 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4061 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8326 единиц специальной военной автомобильной техники противника.