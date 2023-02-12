В Харьковской области сообщили о попадании снаряда в здание Нацполиции

Власти Харьковской области заявили о повреждении здания Нацполиции в Волчанске

В Харьковской области повреждено здание национальной полиции в результате попадания снаряда. Об этом заявил глава украинской администрации региона Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Речь идет о здании Нацполиции в Волочанске. Повреждение также получило одно из предприятий: там произошло возгорание. Поврежден объекты инфраструктуры, добавил чиновник.

Ранее стало известно, что в Харьковской области были повреждены объекты критической инфраструктуры, в некоторый районах зафиксировали перебои с электроэнергией. «Зафиксировано около 10 взрывов. В некоторых районах перебои с электроэнергией», — сообщил Синегубов.