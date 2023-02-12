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17:33, 12 февраля 2023Россия

В российском регионе книжный шкаф упал на проезжающий мимо внедорожник

В Челябинске книжный шкаф упал на проезжающий мимо внедорожник и повредил ему фару

Кадр: Telegram-канал «Новости Челябинска»

В Челябинске внедорожник получил повреждения после того, как на него упал книжный шкаф. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Челябинска».

Шкаф возле подъезда оставили грузчики, которые заносили мебель в одну из квартир жилого дома на улице Блюхера. В тот момент, когда рядом со шкафом проезжал внедорожник, тот упал и повредил фару машины. Грузчики обвинили в произошедшем водителя автомобиля, заявив, что тот ехал слишком быстро.

Ранее сообщалось, что в Москве в аварии с участием автомобиля Tesla пострадали два человека.

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Илона Палей
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