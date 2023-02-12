Украине указали на множество преград для получения западных истребителей

Newsweek: перед Украиной стоит множество преград для получения западных истребителей

Перед Украиной стоит множество различных преград для получения западных истребителей, сообщает журнал Newsweek.

По данным издания, что партнеры Киева пока не определились, какие именно летательные аппараты ему предоставить и стоит ли вообще осуществлять их отправку. В частности, британский премьер-министр Риши Сунак отмечал, что Лондон готов обучать украинских пилотов использованию стандартных самолетов НАТО, не указывая конкретных моделей. При этом уточняется, что такие тренировки занимают долгое время, а желающих на них попасть военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) достаточно много.

Помимо этого, по мнению экспертов, вопрос отправки Киеву истребителей является непростым для западных государств, поскольку они переживают, что Украина может использовать их для ударов по территории России.

Ранее президент Польши Анджей Дуда усомнился в том, что Варшава передаст Украине истребители F-16, назвав решение по данному вопросу очень серьезным и нелегким. Глава государства пояснил, что проблемы с отправкой Киеву летательных аппаратов вызваны их дефицитом в стране.Кроме того, по словам Дуды, для F-16 требуется особое обслуживание.