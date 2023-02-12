Стала известна судьба спасенного после взрыва в новосибирской пятиэтажке кота

Спасенного после взрыва в новосибирской пятиэтажке кота Митю прооперировали

Спасенного из-под завалов после взрыва бытового газа в новосибирской пятиэтажке кота прооперировали. О его судьбе со ссылкой на фонд помощи «Виавет» сообщает RT в своем Telegram-канале.

Как стало известно, у питомца по кличке Митя пока сильный стресс, все болит, и он боится громких звуков, но «потихонечку возвращается к жизни».

Животное получило перелом правого бедра и ушибы внутренних органов. Хозяйка Мити погибла, его передадут ее семье.

О взрыве в жилом доме на Линейной улице в Новосибирске стало известно 9 февраля. В результате ЧП частично обрушились два подъезда. По последним данным, погибли 13 человек. Региональные власти назвали основной версией взрыва нарушение правил эксплуатации газового оборудования.