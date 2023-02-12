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12:02, 12 февраля 2023Россия

ЧВК «Вагнер» взяла под контроль Красную гору в ДНР

Пригожин сообщил о взятии под контроль ЧВК Вагнер поселка Красная гора в ДНР

Фото: РИА Новости

Бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнер взяли под контроль поселок Красная гора в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщила пресс-служба главы ЧВК Евгения Пригожина.

«Сегодня штурмовыми отрядами ЧВК "Вагнер" был взят населенный пункт Красная гора», — заявил он.

Ранее политолог, кандидат политических наук, директор Института политических исследований Сергей Марков отмечал, что российские военные, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, сменили тактику, занявшись уничтожением солдат противника, а не только захватом и удерживанием территорий. По словам Маркова, армия РФ уже использует данную тактику какое-то время.

В декабре 2022 года временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождено более 50 процентов территории республики. При этом он указал, что задачей военных является освобождение «всей территории ДНР в конституционных границах».

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Алина Гончарова
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