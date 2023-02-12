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16:35, 12 февраля 2023Ценности

Девушка раскрыла способ сохранить чистоту трендовых волочащихся по земле брюк

Блогерша Нейсса посоветовала клеить скотч на обувь, чтобы сохранить длинные брюки чистыми

Кадр: @mneissa23 / TikTok

Блогерша Марли Нейсса раскрыла простой способ носить трендовые брюки с волочащимися по земле штанинами и не испачкать их. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша с никнеймом @mneissa23 рассказала, что чересчур длинные штаны можно укоротить с помощью подручных средств без шитья. Она наклеила на обувь двусторонний скотч, а затем прикрепила к нему свисающую ниже подошв часть брюк. Это помогло ей сохранить штанины чистыми во время носки. «Вот так просто решается проблема невысоких людей», — заключила девушка.

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Публикация стала вирусной и набрала более 2,4 миллиона просмотров и 290 тысяч лайков. Подписчики оценили совет Нейссы, о чем написали в комментариях под постом. «Это же гениально», «Круто! А я обычно засовываю часть материала в обувь», «И как я сама не додумалась до этого?» — высказались они.

В январе шотландка Кирсти Янг заказала брюки на сайте онлайн-ретейлера Pretty Little Thing и удивилась их длине при примерке. Девушка рассказала, что приобрела в сети расклешенные штаны черного цвета с завышенной талией, которые, согласно описанию, соответствовали ее параметрам. Однако после получения посылки она обнаружила, что длина данного предмета гардероба равна ее росту.

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Екатерина Ештокина
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