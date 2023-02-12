Девушка раскрыла способ сохранить чистоту трендовых волочащихся по земле брюк

Блогерша Нейсса посоветовала клеить скотч на обувь, чтобы сохранить длинные брюки чистыми

Блогерша Марли Нейсса раскрыла простой способ носить трендовые брюки с волочащимися по земле штанинами и не испачкать их. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша с никнеймом @mneissa23 рассказала, что чересчур длинные штаны можно укоротить с помощью подручных средств без шитья. Она наклеила на обувь двусторонний скотч, а затем прикрепила к нему свисающую ниже подошв часть брюк. Это помогло ей сохранить штанины чистыми во время носки. «Вот так просто решается проблема невысоких людей», — заключила девушка.

Публикация стала вирусной и набрала более 2,4 миллиона просмотров и 290 тысяч лайков. Подписчики оценили совет Нейссы, о чем написали в комментариях под постом. «Это же гениально», «Круто! А я обычно засовываю часть материала в обувь», «И как я сама не додумалась до этого?» — высказались они.

В январе шотландка Кирсти Янг заказала брюки на сайте онлайн-ретейлера Pretty Little Thing и удивилась их длине при примерке. Девушка рассказала, что приобрела в сети расклешенные штаны черного цвета с завышенной талией, которые, согласно описанию, соответствовали ее параметрам. Однако после получения посылки она обнаружила, что длина данного предмета гардероба равна ее росту.